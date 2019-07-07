Değirmenciler Konağı’nda tartışılan rekonstrüksiyon

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Demirciler Mahallesi'ndeki Demirciler Konağı'nda rekonstrüksiyon çalışması yaptı.

DEĞİŞİKLİK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Osmanlı saray mimarisinde asırlardır etkili olan barok, ampir ve rokoko üslubunda pek çok eseri barındıran binada bu eserlerin yenileme çalışmaları eleştiri konusu oldu. Türünün nadir örneklerinden olan işlemeli bir gömme dolap, oda tavanları ve bina cephesinde göze çarpan değişiklikler tepki topladı.

1851 YILINDA YAPILDI

Demirciler Konağı üç katlı. Yapının taban alanı yaklaşık 190 metrekare. Yapının zemin katı ahır, samanlık ve kiler olarak kullanılıyor, üst katlarda ise 4 oda ve 2 sofa bulunuyordu. 1851 yılında yapılmış olan konağın, rekonstrüksiyon çalışmaları sonrasında orijinal halinden bir hayli uzaklaştığı gözlendi.