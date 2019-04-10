İBB Başkanı Uysal’dan ‘Büyükçekmece’ açıklaması

Uysal’ın açıklamalarında satır başları:

351 seçmenden toplan 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Bunların içerisinde ölüm, yurdışına çıkanlar, askere gidenler bir de hiçbir yerde seçmen olamayanlar var. 14 bin 160 seçmenin yeni kaydı yapılmış.Toplamda 27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 11 bin 954 seçmen içerisinden, yani Büyükçekmece seçmenlerinden düşenlerin içerisinden çoğunun hiçbir yerde seçmen kaydı yok. Bu oy kullanma hakkı elinden alınmış.Nasıl olmuş da bu seçmenler seçmen kaydında yok. Seçmen kayıtlar üzerindeki değişiklikler organize bir ekip olarak yapılmıştır. Kurumların verileri kullanmadan yapılması mümkün değil. 26 bin seçmenin hareketliliğini bir kişinin yapması mümkün değil.

‘Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş’

Birkaç yol var; Bina olmayan yerlerde, boş arsalarda, bina var gibi gösterilerek seçmen oluşturulmuş. İş yeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş. Mal sahiplerinin haberi olmadan sahte seçmen kaydı yapılmış. Ya da boş binanın üzerinde ilave iki kat varmış gibi seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş. Seçmen listeleri askıya çıktığı zaman, AK Parti üyelerimizin seçmen listesinde yer almadığını gördüğümüz zaman inşaatlarda, boş arazilerde 736 seçmen olduğunu gördük ve itiraz ettik. Aynı seçmenlere CHP de itiraz etti. Bunların 731’inin kaydı donduruldu. Ancak bu sırada gördük ki 830 kayıt daha yapılmış. Buna rağmen YSK itirazımızı reddetti. Ret sebebi kolluk kuvvetleri tarafından yerine gidilip tespit yapılamaması. Ancak bu kadar çok seçmen hareketi olan yerde bu kontrol yapılması mümkün olmuyor. Seçim kurulu şunu söyledi: Burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış. Nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan yapılmış. Belediyeden eleman istenmiş Mehmet Özgür Samanlı diye bir kişi işlem yapmış.

‘YSK bu talebi reddetti’

Kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine, güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Biz hem bir taraftan itirazlara bakalım dedik, bir taraftan 830’a itiraz ettik. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından bire bir adres kontrolü yapılarak tespiti yapılması gerekiyor. Süreler o kadar az ki, seçmen kaydının silinenin 11 bin yazılanın ise 14 bin 200 olduğunu düşünürsek bu adreslere ulaşılabilmek mümkün değil polisin. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve YSK bu talebi reddetti. Gerekçe kolluk kuvveti tarafından tespit yapılamaması. Bu sadece bir seçmen kaydırması değil, başka bir şey. 8 aylık süre içerisinde bu kadar yüksek bir oranda 27 bin seçmen hareketi.

‘Bunu yapanlar belediye kiracıları, belediyedeki bazı birimler’

Bunu yapanlar belediyeyle iş yapanlar. Planlama, imar bölümünde çalışan bir ekip. Sandık kurulu başkanlarının Büyükçekmece’de 519 sandıkta 1038 görevli olması gerekiyor, bunlardan 285 görevli bizzat mülki idare amiri tarafından verilen listeyle değil, dışardan atanmıştır. Bunların arasında başka ilçelerden, İstanbul dışından, memur olmayanlar vardır.

‘Büyükçekmece seçimleri iptal edilirse büyükşehir de etkilenir’

Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına öncelikle Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Büyükçekmece seçimleri iptal edilirse büyükşehir de etkilenir.