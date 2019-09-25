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Dehşete düşüren görüntünün nedeni belli oldu

İstanbul'da Çekmeköy'de vatandaşlar tarafından kaydedilen ve bir kişinin vurulma anlarını gösteren görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Olaydan yaralı olarak kurtulan ve müteahhit olduğu öğrenilen Abdul Selam S., kendisini vuran kişinin de müteahhit olduğunu ve olayın alacak verecek meselei yüzünden yaşandığını ifade etti

16:52 -
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Olay, dün saat 19.00’da Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kafede oturan iki müteahhit daha sonra sokağa çıktı. Bir süre yürüyen ikili arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adı henüz öğrenilemeyen müteahhit, müteahhit Abdul Selam S.’ye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Abdul Selam S., bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

O anlar trafikte bekleyen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Abdul Selam S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abdul Selam S., polise verdiği ifadede şüpheliyle alacak verecek yüzünden tartıştığını, daha sonra kendisine silahla ateş ettiğini söyledi. Polis kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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