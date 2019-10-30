Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Acılı babayı dinlemeye karar verdiler

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı. Komisyon, perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek.

İl dışına çıkma kararı alan komisyon, ilk gezisini Giresun'un Eynesil ilçesine yapacak. Meclis Araştırma Komisyonu ilk olarak Rabia’nın babası Şaban Vatan’la görüşecek. Şaban Vatan kızının ölümünü araştırırken, gözaltına alınmış, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için hastaneye yatırılmıştı.

“AKP MİLLETVEKİLİ DEVREYE GİRDİ, OLAY KAPATILDI”

13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti. Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu öne sürülürken baba Şaban Vatan ise kızına araba çarptığını ancak bu durumun üstünün örtüldüğünü iddia etmişti: “Kızıma araba çarpmış ama geçirdiği çarpma ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım kan kaybından öldü.”

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Rabia Naz’ın intihar ettiği ileri sürülmüş, ancak baba Vatan kızının araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti. Baba, edindiği bilgelere göre kazanın sorumlusunun Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeni olduğunu öne sürmüştü.