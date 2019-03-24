Demirhan Elçin kimdir? CHP’nin Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin nereli ve kaç yaşında?

Artvin Belediye Başkanı Adayı olarak CHP tarafından gösterilen Demirhan Elçin’in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Demirhan Elçin kimdir, nereli ve kaç yaşında? Demirhan Elçin’in hayat hikayesi şu şekilde…

DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

30 Haziran 1960 tarihinde Artvin ilinde doğan Demirhan Elçin, ilk ve orta eğitimi ile lise tahsilini Artvin şehrinde tamamlamıştır. Çocukluğundan gençliğine kadar ki geçen sürelerin tamamını Artvin ilinde geçiren Demirhan Elçin evli olup, 2 erkek evlada sahiptir.

Eğitimi

Demirhan Elçin ön lisans mezunu olarak tahsilini sonlandırmıştır. İlk, orta ve lise eğitimine Artvin ilinde devam etmiş, lise eğitimini endüstri meslek lisesinde tamamlamıştır. Halkla ilişkiler ön lisans mezunu olarak görevine atılan Demirhan Elçin eğitimini tamamlasa da kendisini geliştirmeyi ve yetiştirmeyi sürekli görev edinmiştir. Serbest muhasebeci ruhsatına da sahip olan Demirhan Elçin, iş hayatıyla ilgili terfi olanaklarını sonuna kadar değerlendirmiştir.

İş hayatı

Demirhan Elçin farklı tarihlerde Artvin Orman İşletme, DSİ ve YSE şube müdürlüklerinde geçici işçi olarak görev almıştır. İlk iş hayatı bu şekilde başlayan Demirhan Elçin daha sonraları DSİ şube müdürlüklerinde teknik personel olarak devlet memurluğuna atanmıştır. 20 Haziran 1983 tarihinde Esnaf Teşkilatı ile tanışan Demirhan Elçin’in siyasi hayatı bu tarihten sonra başlamıştır. 1988 teşkilat seçimleri sonrasında Artvin Giyim Eşyaları ve Sanatkarlar Odasına başkan vekili olarak atandı. 1991 tarihinde ise başkan olarak teşkilattaki görevini sürdürmüştür.

Siyasi hayatı

Demirhan Elçin, 1989 ve 1994 tarihleri arasında Artvin Belediye Meclis Üyeliğine devam ederek, siyasi hayatının başlangıcını yapmıştır. Kredi ve Kefalet Kooperatifinin de kuruculuğunu üstlenerek, bu teşkilatta yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 2010 yılında TESK seçimlerinde önce genel başkan vekili daha sonra da genel başkan olarak görevine devam etti. CHP teşkilatında siyasi hayatına devam eden Demirhan Elçin, 2019 Artvin Belediye Başkanı olarak adaylığını koymuştur. Yerel seçimlerde Artvin ile ön planda olan Demirhan Elçin siyasi hayatını CHP teşkilatında sürdürmektedir.