Demiryoluna çuvallarla atıp kaçtılar!

Mardin Kızıltepe’de polisin drone desteğiyle düzenlediği operasyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinden geçen uluslararası İpekyolu’nda operasyon düzenledi.
Ekipler, uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir kamyonu drone ile takibe aldı. Nusaybin girişinde durdurulan S.Ö. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyonda narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Aracın yakıt deposuna gizlenmiş 39 kilo 650 gram esrar ele geçiren ekipler, sürücü S.Ö.’yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
VAN’DA UYUŞTURUCUYU RAYLARA ATTILAR
Van’da tren raylarında çuvallarda 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi’ndeki Van-Tebriz Demiryolu’nda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, tren rayları çevresinde arama yaptı. Aramada, 4 çuval içerisinde 83 paket halinde, 109 kilo 110 gram esrar ele geçirildi.
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