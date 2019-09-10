Denetimlere rağmen çocuklarımızın canı kime emanet?

Kaza, sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki öğrenci servisine çarpan diğer servis minibüsü, daha sonra bir sitenin duvarına çarparak durabildi. Kazada biri öğretmen dört kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Okulun ilk günü 81 ilde denetim

İçişleri Bakanlığından, 81 ildeki okul ve çevrelerinde 46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan denetimlerin sonuçlarını bugün açıklandı. Açıklamaya göre, okulların açılmasıyla okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” yaptı.

2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı

46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547'sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak”, 335'ine “emniyet kemeri takmamak”, 150'sine “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.