Dengir Mir Mehmet Fırat kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Eski AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet hayatını kaybetti. Dengir Mir Mehmet Fırat'ın cenazesinin bugün cuma ikindi namazına müteakip Ankara'dan kaldırılacağı bildirildi. İşte Dengir Mir Mehmet Fırat’ın hayat hikayesi…

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta’da dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık yaptı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. AKP’nin Kurucu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

Fırat, son olarak 2015 seçimlerinde HDP’den milletvekili seçilmişti.