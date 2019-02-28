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Deniz Gezmiş’in ilk kez yayımlanan fotoğrafı

68 öğrenci hareketinin önderleri arasında yer alan Deniz Gezmiş'in ilk kez yayınlanan bir fotoğrafı ortaya çıktı.

11:02 -
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Deniz Gezmiş’in ilk kez yayımlanan fotoğrafı

1969 yılına ait fotoğrafta, Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Sansaryan Han’da yer alıyor.

FOTO: DEPOPHOTOS

Bugün aynı zamanda 72. doğum günü de olan Deniz Gezmiş’in fotoğrafını, 1979 yılında hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir’in çektiği belirtilirken, fotoğraf, Depo Photos’ta ilk kez yayımlandı.

FOTO: DEPOPHOTOS

Fotoğrafta, Deniz Gezmiş’in, kollarını masaya koyduğu, ellerini ise çenesinde birleştirerek beklediği fark ediliyor.

68’in önemli ismi Deniz Gezmiş; Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 47 yıl önce idam edildi.

FOTO: DEPOPHOTOS

 

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Son güncelleme: android-time 11:17 28.02.2019
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