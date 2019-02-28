Deniz Gezmiş’in ilk kez yayımlanan fotoğrafı

1969 yılına ait fotoğrafta, Deniz Gezmiş, Hukuk Fakültesi bahçesinde gözaltına alındıktan sonra getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün bulunduğu Sansaryan Han’da yer alıyor.

Bugün aynı zamanda 72. doğum günü de olan Deniz Gezmiş’in fotoğrafını, 1979 yılında hayatını kaybeden gazeteci Erol Olgundemir’in çektiği belirtilirken, fotoğraf, Depo Photos’ta ilk kez yayımlandı.

Fotoğrafta, Deniz Gezmiş’in, kollarını masaya koyduğu, ellerini ise çenesinde birleştirerek beklediği fark ediliyor.

68’in önemli ismi Deniz Gezmiş; Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan ile birlikte 47 yıl önce idam edildi.