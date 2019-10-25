Deniz Harp Okulu komisyonundaki subaylara FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alım mülakat sınavları komisyonunda yer alan muvazzaf 6 subay hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerden 2'sinin Yüzbaşı, 3'ünün Binbaşı, 1'inin de Albay rütbesinde olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerle ilgili ifade, teşhis ve ankesör irtibatının da bulunduğu bildirildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün yakalandığı belirtildi.