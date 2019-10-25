Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Deniz Harp Okulu komisyonundaki subaylara FETÖ operasyonu

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına karşı askeri okullara kod sistemiyle örgüt elemanı sızdıran komisyon üyelerine operasyon yapıldı. 6 muvazzaf subay hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerden 3'ünün yakalandığı belirtildi.

Can ÖZÇELİK
11:16 -
Haberler Gündem
Deniz Harp Okulu komisyonundaki subaylara FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alım mülakat sınavları komisyonunda yer alan muvazzaf 6 subay hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerden 2'sinin Yüzbaşı, 3'ünün Binbaşı, 1'inin de Albay rütbesinde olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerle ilgili ifade, teşhis ve ankesör irtibatının da bulunduğu bildirildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3'ünün yakalandığı belirtildi.

Deniz Harp Okulu FETÖ gözaltı istanbul operasyon TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more