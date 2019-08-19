Deniz Kültürü Derneği’nden ‘sel’ açıklaması: Tehlike büyük!

Deniz Kültürü Derneği Başkanı Hakkı Şen’in imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

“Başta İstanbul belediyeleri olmak üzere, tüm Türkiye'deki belediyelerin 2019-2024 Stratejik Planına; ‘İklim Eylem Planı’nın dahil edilmesini istiyoruz. Gün geçtikçe etkisini daha fazla hissettiren insan sebepli iklim değişikliği, kentler için de büyük bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Üstelik iklim değişikliğinin şu anki haliyle devam etmesi durumunda 2030’lu yıllarda Türkiye’de yıllık sıcaklık ortalamasının bugüne kıyasla 2.5˚C-4˚C arasında artması beklenmektedir. Yağışların, Karadeniz Bölgesi’nde yüzde 10-20 arasında artması, Güney bölgelerinde ise yüzde 30’a varan oranda düşmesi öngörülmektedir. Bunlara bağlı olarak su kaynaklarında ciddi oranlarda kayıplar, kuraklık ve çölleşme, tarımda verim kaybı, orman yangınlarının sayı ve etkisinde artış, biyolojik çeşitlilikte önemli kayıplar ortaya çıkacaktır. Su kıtlığı, tarım faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapıldığı kırsal alanlar kadar, su talepleri giderek artan kentleri de tehdit etmektedir.”

Deniz Kültürü Derneği