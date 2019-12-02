Deniz Zeyrek ‘kaz buluşması’nın detaylarını anlattı

İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kaz eti yedi, sosyal medyada gündem oldu.

Yemeği bu kadar popüler yapan ise paylaşılan fotoğraflarda masada görülen şarap kadehleriydi.

Tartışılan yemeğin detaylarını ise Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek anlattı.

“GÖZLERİMLE GÖRDÜM, İMAMOĞLU SU İÇTİ”

Organizasyonun ‘içkili’ olmadığını belirten Zeyrek, masada ikram edilen şarapların yerel üretim olduğunu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından, İzmirli üreticilere destek için getirildiğini söyledi.

İktidara yakın medyanın sunduğu gibi İmamoğlu’nun şarap içmediğini vurgulayan Zeyrek, belediye başkanının tercihini su ve sodadan, Kaftancıoğlu’nun ise sudan yana kullandığını söyledi.

BİNALİ YILDIRIM DA KATILMIŞTI

Kars’ı ve kentin ünlü kaz etini tanıtmak için Kars ve Ardahanlı bir grup tarafından her yıl düzenlenen yemeğin bu yıl ki adresinin İstanbul olduğunu belirten Zeyrek, geçen yıllarda da eski başbakan Binali Yıldırım ve AKP’li bakan Ahmet Arslan'ın katımıyla Ankara'da bir araya geldiklerini ifade etti.

Zeyrek, tanıtım yemeğinin farklı şehirlerde de düzenlendiğini söyledi.

Hesabın organizasyonu gerçekleştiren iş insanları tarafından ödendiğini de açıklayan Deniz Zeyrek, gizli saklı bir durum olmadığını ve görüntülerinde sızdırılmadığını belirterek, “Ümraniye'de bir hemşehrimizin mekanında yaptık ve görüntüler mekanın Instagram hesabında ‘story' olarak yayınlandı” dedi.