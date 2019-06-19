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Deniz Zeyrek, Yıldırım’a 31 kişinin öldüğü 2009’daki sel felaketini hatırlattı!

SÖZCÜ gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, tarihi ortak canlı yayında Binali Yıldırım'ın açıkladığı yeşil alan vaadini, 2009 yılında yaşanan ve 31 canın yitip gitmesine neden olan sel felaketini hatırlatarak yorumladı.

Sozcu.com.tr
00:18 -
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Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı bir programda Binali Yıldırım’ın ortak yayındaki bir vaadini ele aldı. Yeşil alanları çoğaltacağını vaat eden Yıldırım’a, Deniz Zeyrek 2009 yılında yaşanan ve 31 kişinin öldüğü sel felaketini hatırlattı.

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Yıllardır iktidarın yönettiği İstanbul’da Yıldırım’ın yeşil alanları çoğaltma vaadini Zeyrek şu sözlerle eleştirdi;

“Örnek vereyim bir yerde haritayı kaldırdı Yıldırım gösterdi. Buralar eskiden dereymiş. Kuzey ormanlarıyla Marmara Denizi arasında yeşil vadiler yapacağız… Şimdi bu dereler ne zaman ortadan kayboldu da şimdi ortaya çıkarıyorsun. Basın Ekspress yolunda 2009 yılında sel baskınında 40 kişi öldü. Ne dediler çıkıp burası dere yatağı buraya imar izni vermeyeceğiz. Ben 2010 yılından beri gözümün önünde onlarca gökdelen dikildi.”

Son güncelleme: android-time 00:31 19.06.2019
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