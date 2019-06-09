Denizde can pazarı! Saniye saniye kaydedildi

Olay Kuzguncuk Sahil’de meydana geldi. İddialara göre arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren genç bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Gencin suda çırpındığını görenler hemen denize atlarken, kimi de sahilden denize havlu uzatarak genci kurtarmaya çalıştı.

BOĞULMAKTAN KURTULDU

Vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtulan genç denizden çıkarıldı.Yaşanan bu panik anları ise cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde denizde çırpınan kişinin çevredekilerin yardımıyla kıyıya yanaştırılması ve sahile çıkarılması görülüyor. DHA