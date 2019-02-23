Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini cevaplayan Bakan Kurum, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizindeki kirliliğin ulusal mevzuatlar, sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde izlendiğini belirtti.

Bakan ‘'Durumunun periyodik değerlendirmesi, kirlilik parametrelerinin tespiti ve kirliliğin önlenmesi için alınan önlemlerin etkinlik denetlenmesi yapılmaktadır” dedi. Bakan denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı bölgeler olduğuna da dikkat çekti.

Önerge sahibi Gürer ise 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde çok sayıda göl ve nehir bulunduğunu hatırlatarak ‘'Denizlerimizi kirleten sorumsuz kişi, kurum ve tesis sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Hem çevre kirliliğine, hem insan sağlığına hem de denizdeki doğal yaşama olumsuz etki yapan kirlilikle mücadelede, daha ciddi ve caydırıcı tedbirler alınmalı” dedi.