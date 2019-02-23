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Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2017 yılında denizleri kirlettiği tespit edilen 124 tesise 7 milyon 147 bin TL, 2018 yılında ise 80 tesise 4 milyon 852 bin TL para cezası uygulandığını bildirdi. Bakan Kurum, denizlere atık boşalttığı için son 2 yılda para cezası verilen tesis sayısının 2014, faaliyeti durdurulan tesis sayısının ise 5 olduğunu açıkladı

Deniz AYHAN
14:54 -
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Denizi kirleten tesislere 2 yılda 12 milyon lira ceza

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini cevaplayan Bakan Kurum, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara denizindeki kirliliğin ulusal mevzuatlar, sözleşmeler ve AB direktifleri çerçevesinde izlendiğini belirtti.

Bakan ‘'Durumunun periyodik değerlendirmesi, kirlilik parametrelerinin tespiti ve kirliliğin önlenmesi için alınan önlemlerin etkinlik denetlenmesi yapılmaktadır” dedi. Bakan denizlerde kirliliğin tespit edildiği alanların nehir ağızları, yoğun sanayi, kentleşme ve turizmin yer aldığı bölgeler olduğuna da dikkat çekti.
Önerge sahibi Gürer ise 3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde çok sayıda göl ve nehir bulunduğunu hatırlatarak ‘'Denizlerimizi kirleten sorumsuz kişi, kurum ve tesis sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Hem çevre kirliliğine, hem insan sağlığına hem de denizdeki doğal yaşama olumsuz etki yapan kirlilikle mücadelede, daha ciddi ve caydırıcı tedbirler alınmalı” dedi.

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