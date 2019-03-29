Denizli AKP Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir?

Osman Zolan, 2014 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Denizli Belediye Başkanı seçilmişti. Şimdi yeniden aday gösterdi. Zolan’ın asıl mesleği avukatlıktır. Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy’de, orta ve lise eğitimini ise Isparta – Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.