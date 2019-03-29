Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Denizli AKP Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir?

Osman Zolan, halihazırda Denizli Belediye Başkanlığı görevin yürütmektedir. AKP, 31 Mart 2019 yerel seçimleri için de Osman Zolan'ı aday göstermiştir. 10 Mart 2011'de, dönemin Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci'nin millletvekili adaylığına başvurmak için istifa etmesi üzerine, belediye başkanvekilliği görevine getirilen Osman Zolan, 16 Mart 2011'de Denizli Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Denizli Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

22:35 -
Haberler Gündem
Denizli AKP Belediye Başkan adayı Osman Zolan kimdir?

Osman Zolan, 2014 yılında düzenlenen yerel seçimlerde Denizli Belediye Başkanı seçilmişti. Şimdi yeniden aday gösterdi. Zolan’ın asıl mesleği avukatlıktır. Zolan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

OSMAN ZOLAN KİMDİR?

1964 yılında Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilk öğrenimini Tavas-Garipköy’de, orta ve lise eğitimini ise Isparta – Gönen Öğretmen Lisesi'nde yaptı. Akademik eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan Başkan Zolan, Denizli Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yaptı.

Bu dönemde sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yaptı. 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri’nde Denizli Belediye Meclis üyeliğine seçilen Zolan, 2004 ile 2011 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

16 Mart 2011 tarihinde Denizli Belediye Başkanlığı görevine seçilen Zolan, 30 Mart 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more