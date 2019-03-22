Denizli’de depremde yeni görüntüleri ortaya çıktı

Acıpayam’da 20 Mart Çarşamba günü meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntüler depremin en çok hasar verdiği mahallelerden biri olan Ucarı’daki iki besi çiftliğinde yaşananları gözler önüne serdi. İlk görüntüde besi çiftliğinde park halindeki tonlarca ağırlıktaki süt tankerinin sarsıntıyla birlikte sallanması ve çiftlik çalışanlarından birinin panikle kaçması yer aldı. Diğer görüntüde ise süt sağımı yapan iki kadının panikle birbirine sarılıp, yere çömeldiği görüldü. Deprem anında ineklerin sağa sola kaçışmaları da kameraya yansıdı.