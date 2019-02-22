Denizli’de gece yarısı kan donduran olay!

Olay, saat 23.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki demir korkuluklara bağlı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri, pazar yerindeki demir korkuluklara boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, cesedin işçi emeklisi olan ve bir işyerinde bekçilik yaptığı öğrenilen Saffet Göken’e olduğu tespit edildi.

CESEDİN YANINDA TARIM İLACI BULUNDU

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Göken’in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Göken’in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde bulunan cesedin yanından tarım ilacının bulunması nedeniyle, polis ekipleri Göken’in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA