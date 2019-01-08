Denizli’de okullar tatil mi? Denizli Valiliği 8 Ocak kar tatili açıklaması geldi!

Denizli'deki kar yağışı sonrası Denizli Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması geldi. Denizli'nin Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti.

Denizli’de okullar tatil oldu mu sorusu cevap buldu. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Denizli güne karla uyandı. Beyaz örtü ile kaplanan parklar, bahçeler, araçlar ve palmiye ağaçları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

DENİZLİ’DE BİRÇOK İLÇEDE OKULLAR TATİL OLDU!

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı okulların bugün tatil edildiğini belirtti. Oğuz, kar yağışından dolayı Pamukkale ilçesinde Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki okullar, Babadağ ve Çal ilçelerindeki taşımalı okullar, Honaz ilçesinde tüm taşımalı okullar ile Akbaş ve Karaçay mahallelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

GÜN BOYU SIFIRIN ALTINDA SEYREDECEK

Kentte hava sıcaklığının gün boyu sıfır derecenin altında seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan, kar yağışı ile birlikte Merkezefezefendi ve Pamukkale Belediyesine bağlı ekipler yollarda kar temizleme çalışmaları yaparken, bazı esnaflar da iş yerlerinin önündeki brandalarda biriken karı kendi imkanları ile temizledi.

Öte yandan kardan en çok olumsuz etkilenenler ise sokak hayvanları oldu.