Denizli’de okullar tatil mi? Denizli’de hangi ilçelerde kar tatili ilan edildi?

Denizli'de kar aşırı etkili olmasa da yoğun buzlanma okulları tatil ettirdi. Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. İşte 9 Ocak Denizli kar tatili detayları...

Denizli’de okullar tatil mi sorusu bu sabah okula gitmek için hazırlanan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini belirtti. Oğuz, Baklan, Çal ve Honaz ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacağını kaydetti.

DENİZLİ HAVA DURUMU

Denizli’de bugün kar yağışı beklenmese de Meteoroloji tahminlerine göre soğuk bir hava etkisini hissettirecek.