Denizli’de okullar tatil mi? Denizli’de hangi ilçelerde kar tatili ilan edildi?

Denizli’de okullar tatil mi sorusu bu sabah okula gitmek için hazırlanan öğrenciler ve velileri tarafından merak ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acıpayam, Babadağ, Bozkurt, Çameli, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini belirtti. Oğuz, Baklan, Çal ve Honaz ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda 1 gün süreyle eğitim yapılmayacağını kaydetti.
DENİZLİ HAVA DURUMU
Denizli’de bugün kar yağışı beklenmese de Meteoroloji tahminlerine göre soğuk bir hava etkisini hissettirecek.
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