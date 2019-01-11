Denizli’de, taksicilerin havalimanından yolcu alması yasaklandı

DHMİ, Denizli Çardak Havalimanı'nda hizmet veren taksicilerin bağlı olduğu Pamukkale Taksiciler Kooperatifi ile olan sözleşmesini, 'dolmuş taksi' hizmeti verdikleri gerekçesiyle tek taraflı feshetti. Yolcuların, taksicilerin girişinin yasaklandığı havaalanının dışına kadar yürüyerek taksiye binebilmeleri, sanayicilerin tepkisine yol açtı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Denizli kent merkezine 65 kilometre mesafedeki Çardak Havalimanı’ndaki yolculara hizmet veren Pamukkale Taksiciler Kooperatifi ile olan sözleşmesini, ‘dolmuş taksi’ gibi yolcu taşıdıkları gerekçesiyle geçen eylül ayında tek taraflı feshetti. Buradaki durağa bağlı taksicilerin havalimanının içinden yolcu almaları ise yasaklandı. Havaalanına gelen ve taksi kullanmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık 500 metre yürüyerek, içeri giremedikleri için havaalanı girişinde bekleyen taksiye binebiliyor. Bu durum ise vatandaşların yanı sıra sanayici ve iş adamlarının da tepkisini çekiyor.

‘DENİZLİ BİR SANAYİ ŞEHRİ’

Çardak Havalimanı’nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile taksi işletmesi arasında yaşanan anlaşmazlığın hala sonuçlandırılamadığını belirten Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, yaptığı yazılı açıklamada, “Bu anlaşmazlık nedeniyle vatandaşımız kışın bu soğuk günlerinde eziyet çekmeye devam ediyor. Özellikle üyelerimizden ciddi anlamda şikayet alıyoruz. Burası bir sanayi şehri, bir ihracat şehridir. Şirketlerimizin her gün şehir dışından, yurt dışından misafirleri oluyor. Denetçisinden müşterisine, teknik adamından danışmanına şirketlerimize ve dolayısıyla Denizli’ye gelen bu kişiler, Denizli’mize yakışmayan bir uygulama ile ilimize adım atıyorlar. Zorluklarla getirdiğimiz misafirlerimizi böyle bir hizmet kusuru ile müşkül durumda bırakmaya kimsenin hakkı yoktur” dedi.

‘SORUNUN ÇÖZÜMSÜZ KALMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL’

Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği Başkanı Okan Konyalıoğlu da yazılı açıklamasında, yaşananların yolcuları ve misafirleri rahatsız ettiğini vurgulayıp, “Havalimanı ile şehir merkezi arasında yaşanan sorunun hala çözülememiş olması vatandaşlarımız başta olmak üzere misafirlerimizi mağdur etmektedir. Özellikle soğuk kış aylarında yaşanan bu sorun maalesef sanayi şehri olan Denizli’mize yakışmamaktadır. Sağlık ve kültür turizmi için yaptığımız tanıtım çalışmaları ki geçen sene başlatılan ve büyük bütçeler ayrılan ‘Termal İyi Gelir’ projesinde milyonlara ulaşılmışken havalimanındaki sorunların çözümsüz kalması anlaşılır gibi değildir” dedi.

DENİZLİ, (DHA)