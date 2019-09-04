Denizli’de yakalandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasıyla İran’dan kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, takibe aldıkları İran uyruklu H.A.’yı 2 Eylül günü şehir merkezinde yakalayıp, gözaltına aldı.

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H.A.’nın çekilen röntgen filminde, midesinde, ambalajlı 22 tüp içinde 250 gram eroin olduğu tespit edildi. Kuryelik yaptığı belirlenen H.A’nın midesindeki eroin tıbbi müdahale ile çıkarıldı.

Eroine el konurken, dün adliyeye sevk edilen H.A. tutuklandı. DHA