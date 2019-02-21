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Çanakkale deprem anı kameralara böyle yansıdı! İşte İstanbul’u da hissedilen o deprem anı…

Korku ve paniğe neden olan deprem kameralara da yansıdı. İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedilen Çanakkale depremi can kaybına yol açmazken, bazı binalarda hasarlar meydana geldi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde saat 21.23’te meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

08:19 -
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İstanbul ve İzmir dahil yurdun birçok ilinde hissedilen Çanakkale depremi gündemin ilk sırasına yerleşti. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Ayvacık ilçesi Tartışık köyüne 3,5 kilometre uzaklıkta olarak saptadığı deprem, yerin 5,95 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Meydana gelen depremin ardından İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) acilen toplandı. Depremle ilgili gerekli çalışmalara başlandı. İlçe Kaymakamlıkları, AFAD, Emniyet, Jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muhtarlarca bölgede yapılan taramalar neticesinde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı meydana gelmediği anlaşıldı.

BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Taramalar neticesinde ilk gelen bilgilere göre deprem nedeniyle Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bilgisi alındı.
Ayrıca, Ayvacık'ta 10'a yakın vatandaşın deprem korkusuyla hastaneye başvurduğu bilgisi alındı.
Merkez ve diğer ilçelerde deprem nedeniyle hastanelere herhangi bir başvuru olmadığı öğrenildi.
Depremden korkan köylerdeki vatandaşlar ateş yakarak, geceyi sokakta geçiriyor. Ekipler iş makineleriyle eski ve kullanılmayan hasar oluşan evlerde müdahale ediyor.
Öte yandan Ayvacık'taki 5.0 şiddetindeki deprem anı, ilçedeki iş yerleri ve bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı ve korkuyla kaçıştığı görüldü.

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Son güncelleme: android-time 08:30 21.02.2019
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