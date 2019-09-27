Deprem anında kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Meral Okur (57) isimli kadın, Arnavutköy'e bağlı Hastane Mahallesi'nde oğlu Buğra Okur ile birlikte yaşıyordu.
Dün saat 13.59'da yaşanan depremde korku ve heyecana kapılan kadın evinde yere yığıldı. Annesinin kriz geçirdiğini gören oğlu Buğra Okur ise hemen sağlık ekiplerine haber vererek müdahale etmeye çalıştı.
Adrese gelen sağlık ekipleri, Meral Okur'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir kalp rahatsızlığı yaşadığı öğrenilen Meral Okur'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Arnavutköy Mezarlıklar Müdürlüğü Morguna kaldırıldı.