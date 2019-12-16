Deprem için korkutan uyarı… Uzman yorumları ve son deprem verileri

Türkiye gün içinde birçok depremden etkileniyor, bazı depremler hiçbir şekilde hissedilmezken bazıları ise vatandaşlarda korku ve panik yaratıyor. Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlere dikkat çeken TMMOB Balıkesir İl Temsilci Yardımcısı Aysun Aykan, “1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir-Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamış. Her an kırılabilir” dedi ve depremin ne kadar ciddi bir gerçeğimiz olduğuna dikkat çekti.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

* Bekten, Pazarköy, Evciler Fayı, Gelenbe Fay Zonu bu bölgedeki diri faylardır. Bizim özellikle bu bölgede, Balıkesir Gökçeyazı fayının tehlikesine de dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde art arda depremlerin yaşandığı şu günlerde, 1000 yılda bir kırılması gereken Balıkesir Gökçeyazı fay segmenti, 2000 yıldır kırılmamıştır. O fay her an kırılabilir, çünkü kırılma zamanı geçmiş. Tehlikeli bir fay. Balıkesir merkezden geçen bu fay kırıldığında 6.5´ten büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahiptir ve bu deprem Balıkesir ve ilçelerine zarar verecektir.

TEHLİKE İSTANBUL'DAN BİLE YÜKSEK

* Balıkesir ve ilçeleri; 1577,1672,1845,1867,1897,1898,1944,1935,1953, 1964 yıllarında meydana gelen depremlerden önemli bir şekilde etkilendi. Geçmişte olan ve hasara neden olan depremlere ve bölgedeki deprem üretme potansiyeli olan diri faylara baktığımız zaman Balıkesir ve çevresinin deprem tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

VERİLER SÜREKLİ ÖLÇÜLÜYOR

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER