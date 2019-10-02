Deprem İstanbul’da durdurulan metro projelerini de etkilemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılının sonunda toplam uzunluğu 77 km olan ve 6 metro ihalesinin projeleri kazı işleri başladıktan sonra İBB tarafından durdurulmuştu. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından durdurulan hatlarla ilgili yeniden çalışma başlatıldı. Durdurulan İstanbul'daki metro inşaatlarının durumu 24 ve 26 Eylül'de yaşanan depremler sonrasında tekrar gündeme geldi.

MADEN MÜHENDİSLERİ: 5 OCAK 2018'DE UYARMIŞTIK

Maden Mühendisleri Odası konuyla ilgili yaptığı açıklamada metro tünellerindeki inşaatın durdurulması sonrasında 5 Ocak 2018'de oda olarak yaşanabilecek tehlikelerle ilgili dönemin İBB yönetiminin uyarıldığı hatırlatıldı. Uyarıcı açıklamalarından 11 ay sonra herhangi bir deprem olmamasına rağmen kazı işlemleri sürerken Bostancı-Dudullu Metro Hattında bir göçük yaşandığı, 2 işçinin bu iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

DEPREMSELLİĞE DİKKAT EDİLMELİ

Tüneller projelendirilirken, incelenen bölgelerin depremselliğinin de dikkate alınmasının önemine işaret edilen açıklamada, “Projelerin uygulanmasından sonraki süreçte de tünel ve yüzey hareketlerinin takip edilmesi gerekmektedir. Görülen ve ölçülen herhangi bir anomalide, ilgili bölgenin kontrol altına alınması ve desteklenmesi veya güçlendirilmesi acilen yapılmalıdır. Tünel kazıları ve inşaat faaliyetleri süresince de oluşabilecek deformasyonlara karşı anlık olarak ilgili geoteknik ölçümler ve takipler yapılarak gerekli önlemler alınmalı, güçlendirme faaliyetleri yapılmalıdır” denildi.

YÜZEY ETKİ HARİTALARI ÇIKARILSIN ÖNERİSİ

Açıklamada, yeraltı çalışmalarının şehir içinde ve yapılaşmaların yoğun olduğu alanların altında yapıldığına dikkat çekilerek, “Şehir içi tünelcilikte en önemli unsur yüzeydeki yapıların, yeraltında yapılan kazılardan ve inşaat çalışmalarından etkilenmemesidir. Bu sebeple yüzeyde ciddi izleme ve ölçümler yapılarak, yüzey etki haritaları çıkarılmaktadır” önerisi yapıldı.

BETONLAMA TAMAMLANMALI

Yapımına başlanmış ancak beton kaplaması yapılmamış olan şaft ve tünellerde alınması gereken önlemler şöyle sıralandı:

“Projelerin ne kadar duracağı henüz bilinmediğinden yeraltı kazıları ile açılmış olan tünellerin, bölgelerin betonlanmasının tamamlanması gerekmektedir. Şaft (dik kuyu) ile ulaşım sağlanan tünellerde şaft üstleri kapatılmalıdır. Tünel beton kaplaması, yani nihai tahkimatı yapılmaz ve tüneller olduğu gibi bırakılırsa, bekleme süresince tünel içindeki düşey ve yanal hareketler ölçülemediği için tünel içerisinde gerekli tedbirler alınamaz, bu da hem tünel içerisinde deformasyonların artmasına hem de yüzeydeki yapıların da bundan etkilenmesine neden olacaktır. Yüzeydeki deformasyonlar, yapılarda/binalarda yapısal hasarlara yol açabilir. Bu nedenle bekleme süresince tünellerdeki deformasyonlar uygun metotlar kullanılarak düzenli olarak takip edilmelidir” denildi.

“TÜNELLERDE OLUŞAN DEFORMASYONLAR…”

Açıklamada son olarak, tünellerde oluşan deformasyonların maliyetleri arttıracağına değinilerek, “Su geliri bulunan tünellerde su gelişinin kesilmesi gereklidir. Suyun tünel içerisine alınması yüzeyde deformasyonlara sebebiyet verebilir. Yeraltı sularının kontrol edilmemesi tünel çevresinde bulunan alt yapıdaki su-kanalizasyon-enerji-iletim-doğalgaz hatlarının zarar görmesine neden olabilir. Durdurulan, kapatılan şantiyeler yaşam alanları içinde bulunduğu için çevre güvenliği sağlanmalıdır” denildi.