Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Depremde hasar gören okulun çatlaklarını sıvayla kapattılar

İstanbul'da skandal! Hem 17 Ağustos 1999 hem de 26 Eylül 2019 depreminde hasar gören Sancaktepe'deki Osmangazi İlköğretim Okulu, yarın eğitime açılacak. 28 yıllık binanın kolon ve duvarlarındaki çatlakların sıvayla kapatıldığı iddia edildi. Binlerce öğrenci ve velileri tedirgin...

11:14 -
Haberler Gündem
Depremde hasar gören okulun çatlaklarını sıvayla kapattılar

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 1991 yılında inşa edilen Osmangazi İlköğretim Okulu, 17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar aldı. Güçlendirilme çalışmalarının ardından açılan okul, 2008 yılında ikinci kez güçlendirildi.

RAPOR AÇIKLANMIYOR

26 Eylül’de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde de okulun kolon ve duvarlarında hasar oluştuğu, çatlakların sıvayla kapatıldığı iddia edildi.

Yarın eğitime başlanacak okulun tedirginlik yaşayan öğrenci ve velilerine destek olan İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, “Osmangazi İlköğretim Okulu bağımsız denetçiler tarafından denetlendi mi? Denetlendi ise raporun öğrenci ve velilerimize açıklanması ve velilerimizin kalben rahatlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

26 derslik, 998 öğrenci ve 34 öğretmeni ile toplam bin 32 mevcudu olan okulda, 5.8'lik deprem sonrası sıva tamiratı yapılması öğrenci ve velilerin can güvenliği açısından korkuttu.

“YIKILIP YENİDEN YAPILSIN”

Özkan, velilerin okulun yıkılıp yeniden yapılması için imza topladıklarını belirterek, şunları söyledi: Silivri’deki deprem sonrası iki okul boşaltılmıştı. Sancaktepe Rehberlik Araştırma Merkezinin yıkılmasına karar verilirken Osmangazi İlköğretim Okulu’nda eğitime devam etme kararı velileri endişelendirdi. 712 tane imza toplandı. Sancaktepe Rehberlik Araştırma Merkezi gibi Osmangazi İlköğretim Okulu'nun da yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz.

Son güncelleme: 11:15 27.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more