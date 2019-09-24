Depremden sonra bazı okullar boşaltıldı

Saat 11:01’de İstanbul’da Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkezinin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.6 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 5,36 km derinliğinde olduğu bildirildi. İstanbul’un birçok ilçesinden hissedilen depremin ardından bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı. Öğrenciler okul bahçesindeki güvenli toplanma noktalarında bir süre bekletildikten sonra tekrar sınıflarına alındı. Çocuklarının durumunu merak eden bazı veliler de okul önünde toplandı.