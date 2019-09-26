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Depremden sonra telefon hatlarında yoğunluk

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi. Depremin ardından GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor.

14:12 -
Haberler Gündem
Depremden sonra telefon hatlarında yoğunluk

Depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşanıyor. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşiyor. Telefon hatlarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor.

SARSINTILAR SÜRÜYOR

Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi. Son dakika olarak AFAD depremin büyüklüğünü 5,8 Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem İstanbul’un genelinde hissedildi. Büyüklüğü 4’e varan artçı sarsıntılar sürüyor…

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Son güncelleme: 14:42 26.09.2019
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