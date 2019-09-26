Depremden sonra Türk Telekom durdu! Açıklama geldi

Merkez üssü Silivri olan depremin ardından üç büyük operatörün GSM hatlarında yoğunluktan dolayı zaman zaman kopmalar yaşandı. Vatandaşlar, Whatsapp ve benzeri uygulamaların arama özelliklerini kullanarak haberleşti. Depremden saatler sonra telefonlar normale dönerken Türk Telekom’da sorun devam ediyor.

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TÜRK TELEKOM’DAN AÇIKLAMA

Yaşanan kesinti nedeniyle Türk Telekom’dan açıklama geldi. Açıklamada, “Merkez üssü Silivri olan deprem sebebiyle, mobil hatlardaki yoğunluk kaynaklı kesinti söz konusu olmakla beraber, sabit ses, geniş bant ve fiber altyapımızda herhangi bir kesinti ve sorun bulunmadığını belirtiriz. Sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz” ifadelerine yer verildi.