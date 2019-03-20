Depremin ardından 48 artçı deprem… Denizli’de deprem fırtınası! (Son depremler)

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah 09.34'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede 48 artçı deprem daha oldu. İlçede sabah erken saatlerden bu yana farklı büyüklüklerde ve derinliklerde meydana gelen depremlerin çoğu hissedilmedi. İşte dakika dakika Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

ADETA DEPREM FIRTINASI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Acıpayam ilçesinde artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Sabah 09.34'de meydana gelen ve resmi verilere göre 30 evin yıkılmasına neden olan depremin ardından 12.37’ye kadar bölgede 48 deprem daha yaşandı. Büyük bölümünün şiddeti az ve derinliğinin fazla olmasından dolayı hissedilmeyen artçı depremlerin sayısının ise 48 olduğu öğrenildi.

Ayrıca depremlerin 1.9'dan başlayarak 3.2 büyüklüğe kadar çıktığı aktarıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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