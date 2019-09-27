Derecik’te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: İki öğrenci hayatını kaybetti

Kaza, öğlen saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik’in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Gelişen köyünden alarak Toklu mezrasına götüren minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 5 öğrenci ve sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, öğrencilerden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

2 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari’nin Derecik İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 ortaokul öğrencisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayar hayatını kaybetti. 2 öğrenci ise Şemdinli Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Van’a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

DHA