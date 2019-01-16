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Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı. 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

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Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı. 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

Mehmetbeyli Mahallesi’nde dere yatağında 9 Ocak’ta cesedi bulanan Rabia Ezer’in (21) bıçaklanarak öldürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Jandarma, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eski eşi A.B’yi gözaltına aldı. Hakkında kaçakçılık da dahil çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbeti sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak’ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer’e ait olduğu belirlenmişti. AA

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