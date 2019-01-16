Derede cesedi bulunan kadın cinayete kurban gitmiş!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla eski eşi tutuklandı. 9 Ocak'ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer'e ait olduğu belirlenmişti.

Mehmetbeyli Mahallesi’nde dere yatağında 9 Ocak’ta cesedi bulanan Rabia Ezer’in (21) bıçaklanarak öldürdüğünü belirleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Jandarma, cinayeti işlediği iddiasıyla kadının eski eşi A.B’yi gözaltına aldı. Hakkında kaçakçılık da dahil çeşitli suçlardan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen A.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbeti sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İLGİLİ HABER İstanbul Maltepe'de ceset bulundu! DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLMİŞTİ Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 9 Ocak’ta dere yatağında bulunan cesedin, ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı ve kolunda, kızının adının yazılı olduğu dövmeden teşhis edilen, 21 yaşındaki Rabia Ezer’e ait olduğu belirlenmişti. AA İLGİLİ HABER Unkapanı Köprüsü altında esrarengiz ceset!

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