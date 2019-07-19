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Derik’te taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki  aile arasında çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda, 4 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

16:32 -
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Derik’te taş, sopa ve silahlı arazi kavgası: 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Derik ilçe merkezinde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Demir ve Kantik ailelerinin fertleri arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Seydoş Kantik (58), Serkan Kantik (25), Servet Kantik (27) ve Hamdullah Kantik (42) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

DERİK(Mardin) DHA

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