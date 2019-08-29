Dev obruklara vahşi sulama neden olmuş

Eskişehir Çevre ve Geliştirme Dernek Başkanı Sadık Yurtman, Eskişehir Sivrihisar ilçesinde meydana gelen obruklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yurtman, aynı bölgede 7 adet obruğun oluştuğunu ifade ederek, obrukların vahşi sulamadan kaynaklandığı iddiasında bulundu.

“TERMİK SANTRAL KURULURSA OBRUK SAYISI ARTACAK”

Yurtman, “Yeraltı sularının fazla kullanılması sonucu seviyelerinin düşmesi ile boşluklar üzerinde bulunan toprağı taşıyamamakta, çökmeye neden olmakta ve obruklar oluşmaktadır. Alpu'da kurulması düşünülen Kömürlü Termik Santralİ'nde yeraltı sularını hoyratça kullanacağından dolayı santral kurulması durumunda Alpu Ovası'nda da obruklar oluşacaktır. Dernek olarak obrukların oluştuğu bölgede yaptığımız incelemeler sonucunda, vahşi sulamanın ve kaçak kuyulardan yeraltı sularının bilinçsizce ve hoyratça kullanılması sonucunda tarlaların ortalarında obruklar oluştuğu gözlenmiştir” dedi.

“YÜKSEK HIZLI TREN HATTI DA ZARAR GÖRECEK”

Başkan Yurtman, fazla su tüketimi olan yonca, ayçiçeği, mısır, şekerpancarı ekiminin fazlalaşması sonucunda obrukların oluştuğunu ifade ederek, “1999 yılında 880 dekar mısır ekilirken 2018 yılında 100 bin dekar ekilmiştir, bu nedenle yeraltı suları kontrolsüz kullanılmıştır. Sivrihisar Kaldırım Mahallesi'nde 900 civarında trafo ve yeraltı su pompaları vardır. Normal şartlarda 500 metre ara ile izne tabi olarak açılması gereken yeraltı su kuyuları hemen hemen 50 metrede bir izin almadan açılmış olup; yeraltı suları bu şekilde bilinçsizce tüketilmiştir. Yörede 20 sene önce sulak ve sazlık olan yerlerin şu anda tamamen kuruduğu görülmüştür. Böyle devam etmesi durumunda, 5 ila 10 yıl içerisinde bölgede obruklar hızla artacak ve tarlalar kullanılamayacaktır. Ayrıca Sivrihisar ilçesi Sığırcık Mahallesi yakınından geçen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattı da bundan etkilenecektir. Yetkilileri şimdiden bu konuda uyarıyoruz” şeklinde konuştu.