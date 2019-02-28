Dev tatbikatı casus iftirası atılan amiraller yönetiyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı ‘'Mavi Vatan 2019'' üç denizde birden aynı anda başladı. 103 savaş gemisi ile SAT ve SAS timlerinin de katıldığı tatbikatı, “Casus'' denilerek kumpas davalarından tutuklanan tuğamiraller Yankı Bağcıoğlu ve Yavuz Kılıç yönetiyor.

Albay rütbesindeyken İstanbul Askeri Casusluk kumpas davasından tutuklanan ve 3 yıl hapis yatıp, 5 yıl da hapse mahkum olan Yankı Bağcıoğlu, beraat sonrası 2016'da tuğamiralliğe terfi etti. Bağcıoğlu, şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı olarak, Ege Akdeniz ve Karadeniz'de aynı anda başlatılan en büyük tatbikatı koordine ediyor.

DEPREM ENKAZINDAN ÇIKTI

Tuğamiral Yavuz Kılıç ise, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde yüzbaşı rütbesi ile Gölcük Deniz Üssü'nde nöbetçi subay olduğu gün, enkaz altında kaldı. Ölümden döndü ve enkaz altından 48 saat sonra çıkarıldı. Albay olduğu dönemde ise Balyoz kumpasına uğrayıp, 16 yıl hapse mahkum oldu. 21 ay hapis yatan Kılıç, kumpas çökünce beraat etti. Geçen yıl tuğamiral rütbesine terfi eden ve Gölcük Donanma Üs Komutanı olan Kılıç da Tuğamiral Bağcıoğlu ile birlikte şimdi en büyük tatbikatı yönetiyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Cumhuriyet tarihinde ilk kez üç denizde aynı anda başlayan ''Mavi Vatan 2019'' tatbikatına 103 savaş gemisi katılıyor. Firkateyn, hücumbot, denizaltı, mayın avlama ve amfibi çıkarma, karakol ve Sahil Güvenlik gemilerine SAS, SAT ve Amfibi hücum timleri de eşlik ediyor. Denizlerimizdeki 462 bin kilometrelik bölgede başlayan ve 8 Mart'a kadar devam edecek olan tatbikatta, taarruz helikopterleri, hava ihbar kontrol uçakları ile milli savaş gemisi TCG Burgazada korveti de yer alıyor.