Devlet Bahçeli: Yeni partiyi kurmak isteyenler buyursun kursunlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli özetle şunları söyledi:

“Hükümet sistemi tartışmasının yeni baştan açılmasının ne ülkeye ne millete ne de demokrasiye yararı olmayacaktır.

Yönetim sistemi ayet değildir. Parlamenter sistemle daha fazla mesafe alamayacağımız 15 Temmuz’da belli olmuştu; devletin daha etkin karar alması lazımdı. Bağımsızlık onurumuzu ayağa düşürmeyiz, milli bekamızı yedirtmeyiz.

Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşıp kökleşmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi keyfi olarak kurulmadı. Değişen rejim değildir aksini iddia eden müfteridir.

Bütün olumsuzlukları yeni sisteme yüklemek ahlak zayıflığıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

23 Haziran seçimlerine dayanarak yeni sistemi yargılamak art niyetliliktir. CHP’nin fırsatçılık yaratması gafilliktir. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi Türk milletinin kararıdır. Türkiye geri sarmayacak, eskiye dönmeyecektir.

Sosyal doku yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Türkiye’nin yeni bir parti değil kararlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır. Yeni partiyi kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Tavsiyem geçmişlerine bakmaları. “