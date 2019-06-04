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Devlet Bahçeli’den YSK’ya tepki: Tadı tuzu kalmıyor…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerle ilgili aldığı karara ilişkin “Anlaşılması zor” dedi.

08:47 -
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Devlet Bahçeli’den YSK’ya tepki: Tadı tuzu kalmıyor…

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bayram namazı çıkışında konuşan Bahçeli, “Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir.

Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden ‘gelin seçimi beraber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor…” dedi.

Son güncelleme: android-time 08:49 04.06.2019
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