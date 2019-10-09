Devlet büyüklerine suikast planı! TEM ekipleri önledi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, polis ekipleri terör örgütü PKK üyelerinin İstanbul'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, 26 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 7'sinin İstanbul dışında olduğu anlaşıldı. Araştırmaların ardından İstanbul, Kayseri, Diyarbakır, İzmir ve Antalya'daki 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

10 TUTUKLAMA

Özel harekat polis ve TEM operasyon timimin katıldığı baskında 22 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken; 1 kişi savcılıktan serbest bırakıldı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulanırken, 10 şüpheli tutuklandı.