Devleti korkutan gelişme: 3 sıraya yükseldik

Gazeteci adaylarının sorularını da cevaplayan Kılıçtepe, ‘'Medyamız haberlerinde uyuşturucu kaçakçılarına ‘Baron' nitelemesi yapmaktan vazgeçmeli. Onlar zehir tüccarı ve bu unvan onların iğrençliklerini algılamada kılıf oluyor. TV dizilerinde de kaçakçıların lüks yaşantıları, yatlar ve özel uçakları ile tanıtılması özendirici ve kötü örnek oluyor'' dedi.

Sentetik uyuşturucunun da giderek yaygınlaştığını belirten Kılıçtepe, ‘'Ucuz ve erişimi kolay. Çin, Almanya ve Hollanda kökenli ve artık internetten bile satılıyor'' açıklaması yaptı. ''Uyuşturucu ile tanışma merak, sınırları aşma, özenti, duygusal boşluk, psikolojik ve sosyal sorunlar gibi faktörlerle başlıyor'' diyen Kılıçtepe şunları söyledi:

10 BİN TON AFYON BEKLİYOR: Şu anda Afganistan’da 10 bin 500 ton afyon, eroin yapımı için hazır bekletiliyor. Bu afyondan 1000 ton eroin elde edilir. Batıdan bu iş için gerekli kimyasalları ve asitleri bekliyorlar. Bu eroin ülkemizden geçerek batıya gidecek ve şimdilik bilinmeyen bir miktarı da ülkemizde kalıp tüketilecek.

GENÇLİK TEHDİT ALTINDA: Gençlik ciddi bir tehdit altında. Psikolojik ve toplumsal sıkıntılar çoğalıyor. Yarına güven yok. İş bulamama korkusu ciddi boyutta. Ekonomik sıkıntılar da bu işi azdırıyor. Neticede bunalımlı gençler çoğalıyor. Bunalımlı veya parasız insanlar uyuşturucu çetelerine av oluyor veya arkadaşlarını da içmeye teşvik ediyor.. Psikolog ve psikiyatrislere müracaat çoğaldı. Bu ciddi bir gösterge.

ÜRKÜTEN SIRALAMA: Dünyada uyuşturucu kullanan 275 milyon kişi var ve 31 milyonu da tam bağımlı. Bunların yüzde 14'ü ise AİDS virüsü taşıyor. Uyuşturucudan geçen yıl dünyada 207 bin kişi öldü.. Ölümlerin 52 bini Amerika'da yaşandı. Türkiye'de ise 2004'de 29 kişi ölürken bu sayı önceki yıl 940'a yükseldi. Türkiye yıllar evvel Avrupa’da son sıradayken, şimdi İngiltere ve Almanya’dan sonra 3. sırada.

İSTANBUL'DA 299 ÖLÜM: Ölümlerin 299'u İstanbul, 67'si Ankara, 62'si Antalya, 53'ü İzmir, 40'ı Bursa ve 38'i Adana'da yaşandı. Uyuşturucudan ölüm olayına rastlanmayan 13 ilimiz var. Bunlar da Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin Siirt, Batman, Denizli, Bilecik, Erzincan, Bingöl, Bitlis, Bartın ve Sivas…