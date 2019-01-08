Devletin memuru AKP toplantısına katıldı

AKP Malatya İl Başkanlığı’nda “Halk Günü” düzenlendi. Toplantıya AKP’li vekil ve İŞKUR’un memuru katıldı. Vekil, vatandaşın taleplerini alırken İŞKUR memuru da o talepleri yazdı.

AKP Malatya İl Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin katılımıyla 4 Ocak 2018 tarihinde İl Başkanlığı'nda “Halk Günü” düzenledi. Toplantışa İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü'nde görevli şef Veysel Derindağ da katıldı. Derindağ, AKP milletvekili ve eski Bakan Bülent Tüfenkçi'nin ilettiği vatandaşların iş taleplerini not etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Devletin memuru AKP Milletvekili'nin memuru olmuş. Parti binasında vekilin notlarını alıyor. Skandal kelimesi bile bu durumu özetlemeye yetersiz kalır” dedi.

PARTİ DEĞİL DEVLET BUNLAR

Veli Ağbaba sözlerine şöyle devam etti: “Son 16 yıldır kamu kurumları AKP'nin emrine girmiş durumda. Valiler, kaymakamlar, daire müdürleri AKP'nin neferi gibi çalışıyor. Karşımızda sadece bir parti değil devlet var. İşsizler arasında bile AKP'li-AKP'li olmayan şeklinde ayrım yapılıyor'' dedi.