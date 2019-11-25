Devletin salonunda parti toplantısı

Trabzon'da AKP'nin ilçe istişare toplantısı Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü binasında yapıldı. AKP Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda partililerle bir araya geldi ve bu toplantıyı sosyal medya hesabından duyurdu.

Günnar mesajında “Ortahisar ilçe başkanımız Temel Altunbaş ile birlikte, AKP Ortahisar teşkilatıyla bir araya gelerek ilçemiz ile ilgili istişarelerde bulunduk” dedi. Kamu binasında yapılan toplantıda önümüzdeki ay AKP ilçe teşkilatlarında yapılacak kongre hazırlıkları görüşüldü.

AKP Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Ortahisar ilçe teşkilatıyla kamu binasında AKP'lilerle bir araya gelerek kongre hazırlıklarını ve ilçenin sorunlarını konuştu. Hafta sonunda seçim bölgesine giden Günnar'ın yaptığı toplantı DSİ 22. Bölge Müdürlüğü binasında gerçekleşti.