DGS sonuçları sorgulama sayfası açıldı mı? DGS sonuçları için gözler ÖSYM ekranında…

ÖSYM Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu ve gözler bugün açıklanacak olan DGS sonuçlarına çevrildi. Üniversitelerin önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adayların katıldığı DGS’de soru ve cevaplar açıklandı, şimdi sıra sınav sonuçlarında. Peki ÖSYM DGS sonuçları nasıl sorgulanacak?

DGS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin hazırladığı tüm sınavlarda olduğu gibi DGS sınavı da ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden açıklanacak. DGS sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr sitesi üzerinden erişecek. Sonuçları sorgulamak için TC kimlik numaralarını ve aday işlemleri sistemi şifrelerini girmeleri gerekecek.

ÖSYM AİS DGS SONUÇLARI SORGULAMA