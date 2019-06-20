DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C’nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu

avukatlarına yönelik çalışma başlattı.

GRİ LİSTEDE ARANIYORDU

Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane’de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan “Derya” kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

SOYLU’DAN AÇIKLAMA

Operasyonla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C’nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli’de ondan önceki gün Şırnak’ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu’da kurduğumuz hatla.” diye konuştu.

İSTANBUL (AA)