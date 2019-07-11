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DİB hafızlık sınav sonuçlarını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merakla beklenen bir açıklama geldi. Hafızlık sınav sonuçları yayınlandı. Sınava giren adaylar dibbys.diyanet.gov.tr sayfasına T.C. kimlik no ile baba ve anne adını girerek sonuçları öğrenebiliyor.

17:55 -
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DİB hafızlık sınav sonuçlarını açıkladı

Hafızlık sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 70 puan alan adayın başarılı sayılacağı hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacak. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

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