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Dikili’de 42 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, büyük bölümü çocuk olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

19:57 -
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Dikili’de 42 kaçak göçmen yakalandı

Dün saat 05.15 sıralarında, İzmir’in Dikili ilçesi Kabakum önlerinde bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu hareket halindeki bir lastik bot olduğunu belirledi.

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Durdurulan lastik bottaki 20’si Suriye, 14’ü Kongo, 4’ü Filistin ve 4’ü Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. 10’u erkek, 5’i kadın, 27’si çocuk olan kaçak göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Kaçak göçmen grubu, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.  DHA

Son güncelleme: android-time 20:22 23.07.2019
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