Dikili’den yaşamı savunmak için haykırdılar

OBEN ULU

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen miting, Bülent Ecevit Meydanı'nda toplanan çevrecilerin yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sırasında “Havama, suyuma, toprağıma dokunma”, “Dikili'mize, sahilimize ve denizimize sahip çıkalım”, “Kozak'a, hayata, geleceğe sahip çıkıyoruz” pankartlarıyla, “Suyuna Sahip Çık”, “Ölüler altın takmaz”, “Doğa katliamına hayır”, “Havanın suyun, toprağın telafisi yoktur”, “Yerin üstü altından daha değerlidir” dövizleri taşındı.

Düzenlenen yürüyüş ve mitinge Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, EGEÇEP, Bergama Demokrasi Platformu, Bergama Çevre Platformu ve vatandaşlar katıldı. Mitingde Dikili Demokrasi Platformu adına konuşan Gülay Demir tarafından Hasankeyf'ten Kozak Yaylası'na, Kaz Dağları'ndan Çukuralan'a yaşanan doğa kirliliklerine, ağaç katliamlarına dikkat çekildi. Dikili Limanı'nda, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılmak istenen yapının takipçisi olunacağı belirtildi. Dikili civarında yaşanan göçmen sorununa değinildi.

YILLAR YILI HUKUK RAFA KALDIRILDI

Yaklaşık 600 kişinin katıldığı mitingde söz alan Bergama Çevre Platformu Başkanı Erol Engel; “Her şeye rağmen çevremizde yaşanan olumsuzluklara karşı, susmayan, dimdik duran insanlarla birlikte yan yana durmak hepimizi umutlandırıyor. Bergama yıllar önce bir isyan ateşi yaktı. Bu ateş maalesef yeterince anlaşılamadı. Bergamalıların çığlığı 97 yılında, ‘Danıştay'ın 6. dairesi tarafından siyanür liçi yöntemiyle altın üretilmesinde kamu yararı yoktur' kararıyla sonuçlanmıştı. Bu ülkede altın madenciliği o yıllarda bitirilmesi gerekiyordu. Yıllar yılı hukuk rafa kaldırıldığı için bu karar uygulanmadı. Eğer uygulanmış olsaydı ne Kaz Dağları olacaktı, ne Artvin olacaktı, nede Çukuralan olacaktı” dedi.

EKOLOJİ MÜCADELESİ, ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ MÜCADELESİDİR

Bergama'nın önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise yaptığı konuşmada; “Bu mücadelenin bir parçası olmaktan her zaman onur duyduğumu belirtmek isterim. Burası Türkiye'de çevre ve ekoloji mücadelesinin başladığı yer. Dikili, Bergama 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'de çok önemli ilklere imza attı. Bugün hala burada toplanan insanlar bu mücadeleyi sürdürüyor. Toprağını, suyunu, havasını, ağacını, yeşilini korumak için mücadele ediyor. Ama biliyoruz ki ekoloji mücadelesi aynı zamanda özgürlük ve demokrasi mücadelesidir. Bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra EGEÇEP Yürütme Kurulu Üyesi gazeteci-yazar Özer Akdemir ve Dikili Belediye Başkan Vekili Hakan Budak birer konuşma yaptılar. Miting yakın zamanda ‘Tekmeye Kafa' albümünü çıkaran ve ‘Güzel günler' sloganıyla turneye çıkan sevilen müzik grubu Praksis'in konseriyle sona erdi.