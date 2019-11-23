Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dikkat bu yollar kapatılacak! Pazar günü İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

İstanbul'da 24 Kasım Pazar Günü düzenlenecek ‘Tarihi Yarımada Koşusu’ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, 07.30’dan etkinlik bitimine kadar belirtilen yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

20:55 -
Haberler Gündem
Dikkat bu yollar kapatılacak! Pazar günü İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

İstanbul Valiliği, 24 Kasım Pazar günü ‘Tarihi Yarımada Koşusu' sebebiyle nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. ‘Tarihi Yarımada Koşusu' konulu etkinlik ile ilgili olarak saat 07.30'dan etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekilde belirlendi;

24 KASIM İSTANBUL’DA KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol Sirkeci-Çatladıkapı arasına çıkan tüm cadde ve sokaklar, Ahırkapı İskele Sokak, Ahırkapı Sokak, Aksakal Caddesi, Küçük Ayasofya Caddesinden Sultanahmet Meydana kadar bağlı cadde ve sokaklar, Torun Sokak, Dalbastı Sokak, Kabasakal Caddesi, Soğukçeşme Sokak, Caferiye Sokak, Bab-ı Hümayün Caddesi etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak. Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, Nakilbent Sokak, Kaleci Sokak, Kasap Osman Sokak, Hünkar Peşveri Sokak ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” denildi.  İHA

Son güncelleme: 20:56 23.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more