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Dikkat çeken atama! BİK’in başına eski İBB daire başkanı geldi

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karacan görevden alındı. Karacan'ın yerine Rıdvan Duran atandı. 3 yıldır İBB Kültür Daire Başkanı olarak görev yapan Duran, Ekrem İmamoğlu tarafından görevinden alınmıştı.

11:57 -
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Dikkat çeken atama! BİK’in başına eski İBB daire başkanı geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararnameyle, Yakup Karaca Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevinden alındı. Karaca’nın yerine Rıdvan Duran atandı.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , ANADOLU AJANSI

1972 yılında Sakarya’da doğan Rıdvan Duran, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yapan Rıdvan Duran, ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini sürdürdü.

İBB’DEKİ GÖREVİ

Rıdvan Duran’ın 2017 Temmuz ayındaki görevi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı oldu. 31 Mart seçimlerinde AKP’den İBB Başkan adayı olmak için görevinden istifa eden Duran, aday gösterilmeyince yeniden İBB’deki koltuğuna dönmüştü.

Duran Ekrem İmamoğlu döneminde ise görevinden alınmıştı. Türkiye Karate Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de sürdüren Rıdvan Duran, yeni dönemde Basın İlan Kurumu’nun başında olacak.

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