Dilek İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu nereli?

Dilek İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettirdi. İşte Dilek İmamoğlu hakkında merak edilenler…

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu bir iş insanı ve eğitim hayatı hala devam ediyor…

Dilek İmamoğlu 1974 Trabzon doğumlu. Üniversiteden sonra ailesinin tekstil şirketinde finans işiyle uğraşmaya başlamış. Bu arada üstüne bir de Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş ve hala daha doktora yapıyor.

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de sosyal sorumluluk projelerinde hep öncülük yapmış Dilek Hanım.

1995 yılında evlenen çift, o günden beri her konuda birbirlerine destek olmuşlar.